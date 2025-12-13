Savona, video sui contenuti dei sacchi della plastica diffuso sui social: l’associazione “Cultura Diritti Sviluppo” si rivolge al Garante della privacy

“Gli addetti al servizio di raccolta rifiuti o gli incaricati alla vigilanza e al controllo della qualità del conferimento possono effettuare ispezioni sui sacchetti dei rifiuti, riprendere tale attività con foto e video e diffondere le immagini – comprese quelle del contenuto dei sacchetti – sui mezzi di informazione e sui social network, mostrando gli oggetti estratti dagli stessi?”

È la domanda che l’associazione Cultura Diritti Sviluppo rivolge al Garante per la protezione dei dati personali in seguito al video diffuso da Sea-S sui social network. Nel video alcuni controllori esaminano quanto contenuto in sacchetti di raccolta della plastica, con alcuni oggetti conferiti non correttamente. “Questo sacchetto è stato usato in maniera impropria. I sacchetti – dice uno degli operatori mentre mostra il contenuto – sono codificati ed è possibile risalire all’utente”.

Da qui la decisione di rivolgersi al Garante da parte dell’associazione, che pone l’attenzione sui diversi sistemi di raccolta in città.

“Si rileva che il livello di identificabilità del contenuto dei rifiuti – e quindi il rischio di violazione della privacy – è maggiore per i cittadini che devono conferire direttamente in strada, rispetto a quelli che utilizzano i cassonetti intelligenti, in quanto espone i cittadini al rischio di una grave carenza della riservatezza dei dati in generale e soprattutto di quelli sensibili.