Attualità | 13 dicembre 2025, 13:56

Albenga celebra Santa Lucia: al via i festeggiamenti con l’omaggio a Villalba

Accolta in Comune la sindaca Maria Paola Immordino, ospite d’onore del Comitato Santa Lucia presieduto da Silvio Cangelosi. Domani la solenne processione e i tradizionali assaggi di cuccìa e lenticchie

Iniziano i festeggiamenti di Santa Lucia, organizzati dal locale Comitato Santa Lucia presieduto da Silvio Cangelosi. Ospite d'onore Maria Paola Immordino, sindaca di Villalba, cittadine di origine di molti residenti immigrati ad Albenga sin dagli anni '50 , 

La sindaca di Villaba è stata accolta questa mattina, 13 dicembre, nella sala consiliare. Dopo l'incontro ha fatto una breve passeggiata nel centro storico, al San carlo e a pranzo da "U Dani". Domani, 14 dicembre, solenne processione e assaggi della cuccìa e delle lenticchie di Villalba.

