Attualità | 13 dicembre 2025, 16:22

Campanassa, presentato il Lünâju 2026 in attesa della celebrazione del Confuoco

Oggi, 13 dicembre, viene invece inaugurata la tradizionale mostra dei presenti, ospitata all'interno della Torre del Brandale

E' stato presentato nella Sala Rossa del Comune di Savona il Lünâju 2026. Tra presenti il presidente dell’associazione A Campanassa Giampiero Storti, il sindaco di Savona Marco Russo, l’assessore alla cultura Nicoletta Negro e il presidente dell'Associazione e Usei Antonio Garcia.

Quest'anno il Lünâio 2026 è dedicato alla memoria dell'artista savonese Flavia Folco con 12 suoi disegni all'interno della pubblicazione. “Flavia Folco – ha spiegato il presidente della Campanassa Gianpiero Storti -e faceva dei disegni bellissimi di fiori, di piante, ne abbiamo avuto dono in Campanassa e ne abbiamo preso alcuni" .  

Oggi, 13 dicembre, viene invece inaugurata la tradizionale mostra dei presenti, ospitata all'interno della Torre del Brandale.

