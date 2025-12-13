Campanassa, presentato il Lünâju 2026 in attesa della celebrazione del Confuoco

E' stato presentato nella Sala Rossa del Comune di Savona il Lünâju 2026. Tra presenti il presidente dell’associazione A Campanassa Giampiero Storti, il sindaco di Savona Marco Russo, l’assessore alla cultura Nicoletta Negro e il presidente dell'Associazione e Usei Antonio Garcia.

Quest'anno il Lünâio 2026 è dedicato alla memoria dell'artista savonese Flavia Folco con 12 suoi disegni all'interno della pubblicazione. “Flavia Folco – ha spiegato il presidente della Campanassa Gianpiero Storti -e faceva dei disegni bellissimi di fiori, di piante, ne abbiamo avuto dono in Campanassa e ne abbiamo preso alcuni" .

Oggi, 13 dicembre, viene invece inaugurata la tradizionale mostra dei presenti, ospitata all'interno della Torre del Brandale.