Savona è mancata Titti Garbarini, responsabile della segreteria di presidenza del Comune

"Siamo sconvolti – dichiara Lucia Bacciu, segretario generale del comune - Viene a mancare una persona dedita al lavoro e con un grande senso di responsabilità istituzionale. Manca una validissima collaboratrice, quasi insostituibile".

"Mi dispiace tantissimo - dichiara commosso il presidente del Consiglio comunale Franco Lirosi - è una brutta perdita per me e per tutto il Comune. Lavoravamo fianco a fianco, non aveva orari, si dedicava completamente al lavoro e aveva sempre un pensiero per tutti, anche per me. Anche se era una persona minuta, apparentemente fragile aveva con un carattere deciso, combattivo ed era molto capace nel suo lavoro. E' stata preziosa per tutti noi".