Savona, domani al cimitero di Zinola l'ultimo saluto alla dipendente del Comune Titti Garbarini

Si terrà domani, mercoledì 13 intorno alle ore 15, presso la Sala del Commiato del cimitero di Zinola, l'ultimo saluto alla dipendente del Comune Tiziana “Titti” Garbarini, che si è spenta all'ospedale di Pietra Ligure dove era stata ricoverata in seguito ad un grave malore.

Impiegata del Comune, responsabile dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, la sua scomparsa ha lasciato nel più profondo dolore i colleghi, i consiglieri comunali e gli amministratori dei quali si era guadagnata la stima per l'attaccamento e la passione per il lavoro, la disponibilità, la professionalità e la cortesia che l'hanno sempre considerata un riferimento per la sua professionalità e cortesia.

Lascia due figlie, Emma e Fiammetta.