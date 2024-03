Bardineto, divieto di transito su strade comunali vicinali e forestali a fondo sterrato: l'ordinanza del sindaco

Con ordinanza firmata dal sindaco Franca Mattiauda, il comune di Bardineto comunica che fino alla mezzanotte del 17 marzo sarà in vigore il divieto assoluto di circolazione per i mezzi motorizzati, autoveicoli e ciclomotori, su tutte le strade comunali, vicinali e forestali a fondo sterrato.

Da inizio febbraio, il territorio comunale è stato colpito da abbondanti precipitazioni atmosferiche, con accumuli significativi di pioggia e neve che hanno reso difficile la circolazione sulla rete stradale sterrata locale. Nell'ultima settimana, tali precipitazioni sono diventate eccezionali, con accumuli ripetuti di oltre 250 mm su terreni già saturi di acqua, aumentando la fragilità del territorio, in particolare della rete stradale sterrata che serve le proprietà boschive comunali, si legge sull'ordinanza.

"Le strade comunali/forestali interessate, con fondo non impermeabilizzato, hanno assorbito ingenti quantità di precipitazioni, rendendo il transito pericoloso a causa del possibile cedimento delle banchine e delle scarpate, con formazione di avvallamenti e ristagni pericolosi che minacciano la sicurezza della circolazione stradale e degli utenti", si legge sull'ordinanza. "L'uso della rete stradale in queste condizioni estreme può causare danneggiamenti gravi al piano viabile delle arterie stradali coinvolte".

Rimane consentita la circolazione per i proprietari di abitazioni o appezzamenti di terreno che devono accedere a tali vie comunali per ragioni di urgenza, controllo e normale utilizzo quotidiano. Il personale impegnato in mansioni di controllo, vigilanza sul territorio e di eventuale soccorso è esentato da questo divieto.