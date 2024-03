Savona, ponte Ruffino chiuso per lavori. Dopo anni di attesa partono i cantieri

Chiuso il ponte Ruffino per l'avvio dei lavori di sistemazione. Dopo una lunga attesa partono i cantieri di ristrutturazione del ponte. Una chiusura necessaria ma che divide in due il Prolungamento. Si tratta di lavori complessi per ciò che riguarda la parte bassa del ponte e che richiederanno ponteggiature nella parte sopra il Letimbro.

L'intervento riguarderà la sostituzione delle ringhiere, che in una perizia erano risultate non a norma come altezza perché inferiori a 1 metro e dieci. I lavori prevedono anche un intervento sul cassoncino metallico dell’impalcato, arrugginito e corroso dalla salsedine, il controllo degli stralli, la rimozione delle lamiere sui giunti e l'intervento sul giunto di pavimentazione. L’attuale pavimentazione è inoltre in cattivo stato ai bordi, in corrispondenza degli attacchi della ringhiera e dei giunti di pavimentazione.