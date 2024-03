Mettersi in proprio, la Camera di Commercio delle Riviere di Liguria lancia i primi due eventi formativi

La Camera di Commercio Riviere di Liguria, nell’ambito delle attività 2024 dedicate alla creazione di nuove imprese, organizza una serie di iniziative per supportare chiunque stia pensando di avviare una attività in proprio.

La prima di queste, promossa dall’ente camerale nel mese di marzo, si articola in due appuntamenti, gratuiti e fruibili da remoto in diretta streaming, pensati per fornire un sostegno tangibile alla nascita di nuove imprese con approfondimenti su temi cruciali per gli aspiranti imprenditori: il primo incontro, dal titolo “Il percorso per la creazione d’impresa e il lavoro autonomo, i principali errori da evitare”, si terrà venerdì 15 dalle 16 alle 18; il secondo incontro, dal titolo “La stima del capitale necessario e le sue possibili fonti di finanziamento”, si terrà venerdì 22 marzo sempre dalle 16 alle 18.

“Seguendo entrambi gli incontri - spiega il vicepresidente vicario della Camera di Commercio, Davide Mazzola - i partecipanti avranno l’opportunità di accedere a una consulenza personalizzata gratuita, durante la quale potranno sottoporre la propria idea di impresa ad un esperto. Consigliamo quindi a chiunque stia per avviare una attività di partecipare visto l’approccio estremamente pratico degli incontri”.

Tra gli argomenti presi in esame nelle due giornate: i principali step per definire il proprio modello di business, gli spunti metodologici per identificare criticità e rischi nel disegno imprenditoriale, il finanziamento iniziale necessario ad avviare l’impresa con stima del capitale richiesto per il lancio dell’attività, le fonti di finanziamento esterne qualora le risorse proprie non fossero sufficienti.

QUI il form per iscriversi, mentre informazioni e programma sono disponibili sul sito dell’ente camerale.