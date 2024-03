Ormai la definizione di implantologia dentale la conosciamo tutti e sappiamo che stiamo parlando di una branca dell'odontoiatria che ha l'obiettivo di sostituire i denti mancanti con l'utilizzo di questi impianti appunto.

Qualcosa di molto importante per tantissime persone che a un certo punto si sono ritrovati senza alcuni denti e possiamo parlare di persone anziane ma ormai possiamo parlare anche di persone abbastanza giovani che hanno questo tipo di problema, che è un problema da molti punti di vista.

Prima di tutto riguarda un problema di funzionalità delle arcate dentarie e quindi tutto quello che riguarda la masticazione e si sa quanto quest'ultima sia importante, nel senso che una corretta masticazione ci permette di digerire in maniera armoniosa e quindi di non avere problemi legati a quell'ambito e pensiamo a chi soffre di reflusso gastrico o chi ha mal di stomaco perché non riesce a digerire.

Mentre poi non possiamo assolutamente negare che ci troviamo anche di fronte ha problemi estetici e se ci mettiamo nei panni soprattutto di una persona giovane possiamo comprenderne il disagio dal punto di vista emotivo di non poter sorridere magari alla persona che gli piace, oppure quando si trova a fare un colloquio di lavoro e sono sempre situazioni imbarazzanti e poi mettono in difficoltà la persona dal punto di vista dell'autostima.

Per questo motivo poi a un certo punto si pensa di prendere la situazione in mano andando a parlare con un’odontoiatra e magari se ne ha già uno di fiducia oppure ce n'è uno di famiglia che dovrà spiegare il da farsi rispetto all’intero processo.

Praticamente parliamo di una persona che ha avuto problemi con questa perdita dei denti a causa di carie, di malattie gengivali, o dei traumi.

L’odontoiatra in questione dovrà spiegare le varie fasi e la prima tra queste riguarda una valutazione approfondita del paziente grazie a un esame clinico, ad una radiografia, ad una scansione 3D che dovranno valutare quantità e qualità dell'osso disponibile e quindi capire se la persona è pronta per poter affrontare questo tipo di processo oppure bisogna rimandare perché magari manca l'osso e in quest'ultimo caso bisogna seguire una cura di calcio e di vitamina D.

Non si può trascurare nessuna fase del processo di implantologia

Per quanto riguarda la seconda fase del processo riguarda l'inserimento degli impianti dentali e parliamo di dispositivi in titanio che dovranno essere inseriti nell’osso mascellare o mandibolare e praticamente rappresenteranno una radice artificiale di quei denti che mancano.

E in genere potrebbero essere necessari alcuni mesi per questo processo e comunque questa fase dell'inserimento verrà eseguita sotto sedazione o sotto anestesia locale e gli impianti dovranno essere posizionati chirurgicamente nell'osso.

Durante questi tre mesi bisognerà fare degli esami per capire a che punto è il processo e quando lo stesso si concluderà potrà essere inserita una corona dentale realizzata su misura per adattarsi perfettamente all'arcata dentale del paziente, in modo che quest’ultimo possa tornare a sorridere come prima di queste perdite così gravose.