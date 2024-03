Sono molti gli imprenditori che potenzialmente potrebbero avere bisogno di sgomberare un negozio e quindi potrebbero avere bisogno di interloquire con le varie imprese presenti sul territorio, fermo restando che poi ci sono persone che ne hanno già una di riferimento e quindi questo problema non se lo pongono, ma semplicemente quando hanno bisogno contattano i rappresentanti della stessa azienda e la invitano per un caffè per capire il da farsi in poche parole.

Naturalmente ogni situazione è specifica e quindi potremmo parlare magari di quelle persone che decidono di modificare profondamente il volto del loro negozio che può essere vecchio e quindi prima di contattare un'impresa edile per un intervento di ristrutturazione giustamente vogliono capire quali sono i mobili e i complementi di arredo che vogliono ancora tenere in negozio e quali invece vogliono fare sgomberare.

Chiaramente non è che si tratta di sgomberare cose leggere perché in un negozio ci possono essere dei banconi, vetrine e scaffali e altri arredi molto pesanti e soprattutto si parla di rifiuti non urbani e quindi di rifiuti speciali seppur non pericolosi e questi rifiuti hanno delle regole a parte per quanto riguarda lo smaltimento, regole che i professionisti che lavorano all'interno di queste imprese conoscono a memoria e quindi evitano al cliente di prendersi una multa.

Tra l'altro difficilmente un imprenditore può essere lui a sgomberare un suo negozio perché servono degli automezzi adeguati a questo obiettivo come sono gli automezzi che hanno le imprese di sgomberi e parliamo di furgoni o parliamo di camion e soprattutto queste imprese hanno una certa forza lavoro che sa utilizzare certe attrezzature che servono a smontare e a rimuovere quegli arredi senza fare danni poi all'ambiente circostante.

Un'altra situazione che può spingere un imprenditore a contattare un'impresa di sgomberi è se per caso deve traslocare con il suo negozio e quindi magari ha trovato un'altra sede perché paga meno d'affitto o perché è più spaziosa e quindi vuole organizzare questo sgombero all'inizio e poi organizzare sempre con la stessa impresa l’intero processo di trasloco.

Prima di decidere a quale impresa affidare questo processo di sgombero dobbiamo farci fare vari preventivi

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte quando decidiamo contattare un'impresa di sgomberi per il nostro negozio se per caso ancora una di riferimento non c'è l'abbiamo e ci può stare se magari è la prima volta che ci approcciamo a questo servizio non dobbiamo fare l'errore di affidarci alla prima impresa di sgomberi e quindi in poche parole al primo preventivo che ci compilano, ma dobbiamo averne vari sul tavolo prima di poter decidere quale può essere quello più conveniente in un rapporto qualità prezzo.

Certo per poter vagliare i vari preventivi e quindi per poter parlare con varie imprese dobbiamo muoverci con un certo anticipo anche perché non è che uno sgombero si organizza da un giorno all'altro e quindi noi se abbiamo questo progetto per il nostro negozio ci staremo di sicuro pensando da un po’ di tempo.