Finale '24, Angelo Berlangieri presenta i gruppi civici a suo sostegno: "Abbattere il muro della sfiducia con il vento del cambiamento"

Saranno tre i gruppi civici che sosterranno la candidatura a sindaco di Angelo Berlangieri: "Le Persone al Centro", "Finale Futura" e "Noi altri". L'ex presidente della Confindustria Savonese ha voluto presentarli in Sala Gallesio insieme ad alcune linee di indirizzo sulle quali si sta muovendo la lista, in attesa di giungere alla presentazione di logo, programma e candidati.

"Noi siamo di Finale, lavoriamo al servizio della nostra comunità unita. Voi siete il modo migliore per riuscire a descrivere quello che siamo" ha esordito Berlangieri che, prima di lasciare la parola ai rappresentanti dei gruppi, ha lanciato un appello: "Dobbiamo andare a votare tutti ed essere bravi ad abbattere il muro dell'astensione, ricostruire fiducia: l'8 e il 9 giugno abbiamo l'opportunità di esercitare la capacità di modificare il futuro della nostra città, se vogliamo che il vento del cambiamento sferzi la deriva presa in questi anni da Finale. Siamo una comunità nella comunità, la mia leadership si mette a disposizione indiscutibile e incondizionabile, lavorando per tutti con la cifra politica di farlo al servizio dei cittadini".