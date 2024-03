Rigassificatore, Fersini (Quiliano Domani): "Un progetto irricevibile, nato male, che sta proseguendo peggio"

"Il progetto sarà presentato al Ministero dell’Ambiente nelle prossime settimane quando saranno sciolti anche gli ultimi dubbi circa sulla stazione di pompaggio che è posta a Quiliano e su cui aspettiamo che il comune e il Sindaco scelgano definitivamente la migliore collocazione da un punto di vista urbanistico per il loro territorio".

A seguito della parole del commissario Giovanni Toti, il candidato sindaco Rodolfo Fersini è intervenuto sulla questione rigassificatore: "La mattina dell’11 marzo, siamo stati informati in riunione di Capigruppo in sede comunale della richiesta del Commissario al comune di Quiliano di scegliere, come dai comunicati stampa, la migliore collocazione dell’impianto PDE sul territorio di Quiliano, una domanda alquanto originale dal punto di vista amministrativo e inaspettata, di cui non comprendiamo le motivazioni e le volontà che si possano celare dietro all’istanza".

"Stante queste affermazioni riteniamo sia necessario, in termini di chiarezza, ribadire nuovamente la nostra posizione come gruppo consiliare 'Quiliano Domani' in merito al rigassificatore, sulla quale abbiamo votato all’unanimità in Consiglio comunale con un voto di contrarietà all'intero progetto".

"Un progetto iniziato molto male, che sta proseguendo peggio e dai contenuti che non lasciano dubbi ad una unica risposta possibile: questo progetto è, e parlo per il mio gruppo consiliare 'Quiliano Domani', irricevibile, sia per la parte a mare che per il percorso e per le opere a terra", conclude Fersini.