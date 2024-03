Cairo, successo per la presentazione del libro “Noi che… non ci annoiavamo mai” di Wally Tranquillo

Grande partecipazione di pubblico, venerdì 15 marzo, in biblioteca a Cairo Montenotte, per la prima presentazione di "Noi che... non ci annoiavamo mai" di Wally Tranquillo, cairese doc, ex proprietaria del negozio di merceria "Dimensione Donna", che ha parlato del suo libro dialogando con Antonella Ottonelli.

Il volume, edito da A.C.R.E.T.I., racchiude i ricordi di una bambina degli anni ‘60 e alterna filastrocche, giochi di strada e piccoli episodi in cui tante persone possono riconoscersi e ritrovare un po' dell'infanzia dimenticata. Una pubblicazione preziosa anche per i bimbi e i ragazzi di oggi, in cui possono scoprire le atmosfere dei loro coetanei del passato.

Il testo si alterna a foto d'archivio dell'autrice e illustrazioni curate dall'artista Monica Porro di Dego.

Per l'Amministrazione comunale sono intervenuti il sindaco Paolo Lambertini e l'assessore alla cultura e all'istruzione Caterina Garra, entrambi autori dell'introduzione al libro.

Il prossimo appuntamento con la presentazione di questo volume è per sabato 23 marzo alle 18 a Dego, nel bar Sport, a cura del Circolo Culturale Dego.