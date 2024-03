Lions Club Loano Doria: Riccardo Ferrari premiato con il “Loanese d’Oro”

Sono state tantissime le persone che hanno voluto condividere con Riccardo Ferrari il momento della consegna del “Loanese d’Oro” da parte del Lions Club Loano Doria.

Il suo attaccamento a Loano e alle sue tradizioni hanno trovato espressione in una costante dedizione alla ricerca ed allo studio delle radici storiche loanesi, sia collaborando con figure d’eccezione come l’avv.Carrara Sutour, il prof.Arecco e il dott.Genta, sia in autonomia con il recupero delle antiche ricette marinare.

In particolare quest’ultimo argomento lo ha portato a scrivere già tre libri e diventare un riconosciuto punto di riferimento in questo campo.

Ottimo divulgatore, da anni affascina classi di bambini (e non solo) con le sue conoscenze dell’arte marinara, trasmettendo oltre il suo sapere anche tutto il suo entusiasmo ed il suo amore per il mare e questa nostra splendida terra.

Animo generoso ed altruista, genuinamente disponibile a spendersi per il bene collettivo, Riccardo Ferrari ha sempre partecipato, e partecipa, attivamente alla vita cittadina con ruoli trainanti nelle associazioni di cui è parte.

Per questi motivi è stato un onore ed un piacere per il Lions Club Loano Doria attribuire a Riccardo Ferrari il meritato riconoscimento “Loanese d’Oro” 2024, che gli è stato consegnato dall’attuale Presidente Marco Careddu sabato 16 marzo, nella Sala del Mosaico del comune di Loano.

Una cerimonia festosa, in cui erano distintamente percepibili i sentimenti di amicizia, affetto e stima con i quali i presenti hanno circondato Riccardo Ferrari.

Anche il Sindaco di Loano Luca Lettieri ed il Consigliere regionale Brunello Brunetto, presenti alla cerimonia, hanno ringraziato Riccardo Ferrari per il suo importante ruolo di storico delle tradizioni loanesi.

Il “Loanese d’Oro”, nato sotto la presidenza di Giacomo Piccinini nel 2020, è un riconoscimento con cui il Lions Club Loano doria vuole omaggiare chi si sia particolarmente distinto nel suo operare, portando lustro alla nostra cittadina e divenendo un riferimento nel proprio ambito, e contemporaneamente abbia dimostrato una concreta disponibilità ad aiutare gli altri”, le parole di Arianna Leonardi Vugi fondatrice del Lions Club Loano Doria.