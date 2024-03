Grande successo sabato sera al Casinò di Sanremo per la pièce “Mettici la mano” di Maurizio De Giovanni

Un altro successo per la stagione teatrale del Casinò di Sanremo, che al suo quinto appuntamento, ha riscosso ancora una volta il plauso del pubblico che numeroso ha gremito il Teatro dell’Opera. Hanno ricevuto una vera ovazione i tre interpreti Antonio Milo, Adriano Falivene, Elisabetta Mirra rispettivamente nei panni del brigadiere Milone, di Femminiello e di Melina, personaggi della saga del commissario Riccardi, uscita dalla penna di Maurizio De Giovanni, per la regia di Alessandro D’Alatri, tre personaggi impegnati in una riflessione sull’esistenza nel fragore della guerra.

La stagione teatrale del Casinò di Sanremo continua con Savino Zaba il 23 marzo, il 3 aprile con “Magnifica Presenza” spettacolo di Ferzan Ozpetek in scena Serra Yilma, Tosca D’Aquino, Federico Cesari, e il 25 aprile con “Què sarà” e la partecipazione di Edy Angelillo, Paolo Triestino e Emanuele Barresi.

Sempre presente la promozione studenti in galleria: biglietto a 5 euro per gruppi di dieci studenti con insegnante e biglietto a € 4 per gruppi di venti ragazzi con docenti.

La Stagione teatrale 2024 nel Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo. I Prossimi appuntamenti.

Sabato 23 marzo 2024 ore 21.00

Canto anche se sono stonato con Savino Zaba

Mercoledì 3 aprile ore 21.00

“Magnifica Presenza” di Ferzan Opetek con Serra Yilma, Tosca D’Aquino, Federico Cesari.

Giovedì 25 aprile 2024 ore 21.00

Que serà con Paolo Triestino, Edy Angelillo, Emanuele Barresi.

Biglietti

Platea Primo settore € 25,00

Platea secondo € 20.00

Galleria € 15.00

Gruppo di 10 studenti con insegnante costo del biglietto in galleria € 5. (gruppi superiori a 10 € 4 a persona).

Prenotazione cell. 347 7302028 e cell 333 7679409 WhatsApp. Emal info@ilteatrodellalbero.it

Servizio di Biglietteria presso botteghino del Teatro nei giorni: - martedì giovedì, venerdì, sabato, dalle ore 16.00 alle ore 20.00 - Nei giorni degli spettacoli previsti in stagione, dalle h 16.00 alle 21.00. Tel 0184 595273.

Note. Persone diversamente abili con accompagnatore : ogni due biglietti uno gratuito. Associazioni con elenco dei soci presentato dal Presidente € 5 di sconto su abbonamenti, compagnie teatrali con elenco portato dal rappresentante € 5 di sconto su abbonamenti.