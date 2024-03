Speciale Rigassificatore |

No al rigassificatore, anche Fabio Fazio condivide lo spot contro il posizionamento

Su X il conduttore savonese di "Che tempo che fa" ha ricondiviso il video

Anche Fabio Fazio ha ricondiviso lo spot contro il rigassificatore. Il conduttore savonese di “Che tempo che fa” sul proprio profilo su X, l'ex Twitter di Elon Musk, ha ritwittato sia il video del profilo "Messaggi per la terra" che l'articolo di Savonanews (leggi QUI https://www.savonanews.it/2024/03/18/mobile/leggi-notizia/argomenti/attualit/articolo/no-al-rigassificatore-ecco-lo-spot-bandiera-abbasseranno-la-qualita-di-aria-e-mare-diminuiran.html). Non è la prima volta che Fazio si schiera contro il posizionamento della nave rigassificatrice Golar Tundra a 4 km dalla costa di Vado Ligure e a 2.9 km da Savona. “E così si torna indietro di decenni – aveva scritto Fazio sul suo profilo nel settembre del 2023 – un rigassificatore a meno di tre chilometri dalla costa... altro che vocazione turistica. Facciamo un gioco: Area marina protetta, spiagge Bandiera blu, turismo e croceristi, Baia della ceramica e rigassificatore. Qual è l'intruso? Premetto che nessuno desidera un impianto di rigassificazione vicino alla propria città, ma tutti, in contemporanea, vogliono avere garantita l'erogazione del gas in casa". "La questione, quindi, non è di facile soluzione”. “Tuttavia, la scelta appare incomprensibile – aveva concluso Fazio - Ci sono voluti decenni di transizione, perché Savona e il suo litorale passassero dall'essere concepite e vissute come città industriali a territorio turistico. Ora che il percorso è quasi completato, si torna indietro con una manovra che, almeno ai miei occhi, è difficile da comprendere".

Luciano Parodi

