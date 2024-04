Attualità |

Ricorso del Comune di Savona sul rigassificatore, l'avvocato Dal Piaz rinuncia al saldo della parcella

Il ricorso contro l'esclusione della conferenza dei servizi del Comune era stato presentato al Tar Liguria che ha dichiarato competente quello del Lazio

Lo studio Dal Piaz, che si è occupato del ricorso al Tar sul rigassificatore per il Comune di Savona, rinuncia al saldo della parcella di oltre 3 mila euro. Nella discussione sul rigassificatore, che verrà posto a 2,9 chilometri dalla costa della città, Palazzo Sisto era stato tagliato fuori dalla Conferenza dei servizi. L'amministrazione si era così rivolta allo studio Dal Piaz per presentare ricorso al Tar e ottenere di essere considerato partecipante alla Conferenza dei servizi, proprio per la vicinanza che dovrebbe avere la Golar Tundra alla costa cittadina. Il Tar Liguria aveva però dichiarato la propria incompetenza in favore del Tar del Lazio al quale è stato successivamente presentato il ricorso. Palazzo Sisto deve pagare le spese di soccombenza all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova e a Snam ma nel frattempo ha avuto una nota del legale dell'ente che si è detto disponibile a concludere l'incarico con la presentazione del ricorso al Tar del Lazio, ma limitando la parcella a quanto corrisposto fino ad ora e rinunciando al saldo di 3.264 euro.

