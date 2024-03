Le P.A. della Croce Bianca di Cairo e Dego inaugurano due nuove ambulanze

La Val Bormida si prepara ad accogliere due nuove ambulanze, segnando un importante passo avanti nella sicurezza e nell'assistenza sanitaria della comunità locale. Le cerimonie di inaugurazione si terranno nel pomeriggio di sabato 23 marzo.

La Croce Bianca di Dego svelerà alla comunità il suo nuovo veicolo (Volkswagen T6) in piazza Emilio Botta. Il programma prevede il ricevimento delle consorelle dalle 14:30 alle 15, seguito dagli interventi delle autorità. Alle 15:30 è prevista l'inaugurazione e la benedizione del mezzo, seguita da un corteo che si dirigerà per le vie del paese, spingendosi fino a Piana Crixia alle ore 16. A conclusione della cerimonia verrà offerto un rinfresco. Per agevolare l'organizzazione, è gradita la conferma al numero 3772020168 (Marta) o all'indirizzo email info@crocebiancadego.org.

A Cairo Montenotte, la Croce Bianca si unirà alle celebrazioni con l'inaugurazione di un Fiat Ducato, un'aggiunta essenziale alla flotta di emergenza della città. L'appuntamento è fissato per le ore 15 presso la sede della pubblica assistenza, situata in via Cortemilia. Sarà un'occasione speciale per riconoscere l'impegno e la dedizione dei volontari che lavorano instancabilmente per garantire un rapido e professionale soccorso in caso di emergenza.