A Pallare l'incontro "Non ti conosco? Non apro! Chiamo il 112": carabinieri e anziani insieme contro le truffe

Nel contesto sempre più complesso delle truffe, specialmente rivolte alle persone anziane, la prevenzione e la sensibilizzazione giocano un ruolo fondamentale per garantire la sicurezza e il benessere delle persone.

Per tale motivo, mercoledì 27 marzo, alle ore 18, presso la sala polifunzionale-impianti sportivi di Pallare, si terrà l'incontro dal titolo "Non ti conosco? Non apro! Chiamo il 112".

L'evento, organizzato dal comune, in collaborazione con il personale dei carabinieri della stazione di Carcare e del Comando di polizia locale, mira a fornire agli anziani strumenti pratici per riconoscere e affrontare le situazioni a rischio legate alle frodi.

Durante l'incontro, saranno affrontati diversi temi cruciali, tra cui le modalità più comuni attraverso cui si verificano le truffe, i segnali di avvertimento da tenere sotto controllo e le azioni da intraprendere per proteggersi da eventuali tentativi di inganno.

L'obiettivo principale dell'iniziativa è quello di educare e informare le persone anziane, spesso più vulnerabili agli attacchi di truffatori senza scrupoli, affinché possano adottare comportamenti consapevoli e sicuri nel loro quotidiano. La prevenzione, infatti, rappresenta il primo e più efficace strumento nella lotta contro le frodi.