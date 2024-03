Albenga e turismo, Podio: "7 mesi su 12 in negativo: destagionalizzare l’offerta per invertire il trend. Servizi e sinergia per far emergere il potenziale della città"

"Chi tifa per Albenga e per la sua crescita deve avere la lucidità di analizzare la realtà e i dati sul turismo in modo onesto e obiettivo. Dispiace dover smentire le parole dell’amministrazione albenganese, ma i numeri ufficiali forniti dal report dell’Osservatorio turistico di Regione Liguria non lasciano spazio ad interpretazioni". Lo dichiara il candidato sindaco del centrodestra albenganese Nicola Jacopo Podio.

"Non mi interessano le polemiche - spiega Podio - ma da candidato sindaco osservo la realtà e propongo un approccio completamente diverso sulla gestione del turismo. Intanto, mettendo a confronto gli anni 2022 e 2023, quello che emerge è che il movimento turistico nella nostra città risulta essere in negativo ben 7 mesi su 12. Qualche esempio? Rispetto al 2022, nei mesi di Maggio (-7,40%), Giugno (-10,37%), Luglio (-0,47%), Agosto (-0,68%), Ottobre (-4,70%), Novembre (-7,88%) e Dicembre (con ben -10,53%) del 2023 i dati sono in picchiata, in alcuni casi in modo a dir poco clamoroso e preoccupante. Purtroppo c’è poco da festeggiare e molto da lavorare per iniziare a costruire un percorso di destagionalizzazione dell’offerta turistica albenganese".

"Inoltre - sottolinea il candidato del centrodestra - vale la pena ricordare che pernottare non significa automaticamente far girare l’economia, anche perché io posso trascorrere una notte ad Albenga e andare a consumare altrove. Occorre investire su pulizia, decoro urbano, sicurezza, servizi ed eventi di qualità in grado di attrarre turismo locale e internazionale per tutto l’anno. Chi pensa di poter costruire un prodotto turistico appetibile all’esterno con scarsa promozione degli eventi organizzati dalle realtà associative ha sbagliato strada".

"Albenga e la sua economia turistica sono notevolmente al di sotto del loro potenziale e devono essere adeguatamente sostenuti e promossi presso tutte le iniziative nazionali e internazionali, come, ad esempio, le fiere - afferma quindi Podio -. La futura amministrazione, sotto la mia guida, è pronta ad invertire la rotta con interventi mirati per collocare la città dove merita di stare. Sarà un percorso impegnativo, ma lavorando a contatto con il territorio tutto l’anno riusciremo a raggiungere tutti gli obiettivi".