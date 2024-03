Savona, lavori e asfaltature in somma urgenza per le strade danneggiate dal maltempo

Il Comune di Savona ha stanziato 180.000 euro in somma urgenza per interventi di ripristino viabilità e sistemazione di alcune strade danneggiate dopo gli eventi meteo del 9 e 10 marzo scorsi.

In via Molinero, chiusa con accesso ai soli mezzi di soccorso, è prevista una spesa di 10.000 euro per interventi di ripristino della viabilità interrotta in seguito di caduta massi dal versante a monte della strada. I lavori sono stati affidati alla Ecogrid Borghetto Santo Spirito, all'ingegnere Navoni – Studio Progeos e al geologo Mirenghi.

Per le bitumature è invece previsto un investimento di 170.000 euro e i lavori sono stati affidati alla Mantobit e al geometra Quirini.

Sono previsti interventi di ripristino della viabilità pubblica per buche e dissesti. Le vie interessate sono: via Caravaggio, via Bonini, via Cadorna, corso Svizzera, corso Mazzini/corso Viglienzoni, via Nazionale Piemonte, via Vittime di Brescia e Nostra Signora del Monte.