Infrastrutture, vicepresidente Piana: “Nuovo slancio in tutta la Liguria con lo sviluppo delle rete stradale”

“Ringrazio il Ministro Matteo Salvini e il Viceministro Edoardo Rixi per l’ascolto delle nostre istanze territoriali che hanno confermato l’Armo-Cantarana e lo sviluppo dell’Aurelia Bis da Savona in poi nel maxi contratto Mit-Anas da 44 miliardi di euro per lo sviluppo infrastrutturale di tutto il Paese. Un impulso importantissimo che arriva a coronamento del lavoro svolto. La Liguria torna rilevante quanto merita, come porta di accesso all’Italia e come snodo fondamentale turistico e logistico”.

Lo dichiara il vicepresidente della Regione Liguria con delega al Marketing Territoriale e allo Sviluppo dell’Entroterra Alessandro Piana a seguito del contratto Mit-Anas.

“Con l’impegno della Lega, per la prima volta il traforo Armo-Cantarana viene inserito tra le priorità di progetto e finanziamento – prosegue Piana -. Un'opera fondamentale di cui mi sono occupato personalmente, che porterà finalmente sviluppo e benessere”.

“Con i 44 miliardi di euro siglati da Mit - Anas si potenzia la rete stradale di tutta la Liguria, in particolare si definisce il completamento dell'Aurelia bis nel Savonese e nell'importante tratto tra Sanremo e Ventimiglia. Risposte concrete che la Regione necessita per poter accelerare il proprio sviluppo e migliorare la qualità di vita – concude -: obiettivi che la Lega ha mantenuto in tempi rapidi”.