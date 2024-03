Albenga, Podio: “Ppi h24 nei mesi estivi e apertura specialità in una struttura pubblica risultato importante”

La notizia degli investimenti per il Santa Maria di Misericordia e il parternariato pubblico-privato permetterebbe di valorizzare una struttura ospedaliera di realizzazione recente e sottoutilizzata. Sul tema interviene Nicola Jacopo Podio, candidato sindaco di Albenga per il centrodestra.

“Non posso che accogliere positivamente la notizia degli investimenti previsti per l’ospedale di Albenga – afferma Podio - nell’ambito del progetto di paternariato pubblico-privato. Un iter in fase di svolgimento, come annunciato dall'assessore regionale Angelo Gratarola, che sta avanzando regolarmente e che, una volta completato, porterà alla valorizzazione di una struttura nuova e all'avanguardia attualmente sottoutilizzata. Il punto di primo intervento sarà aperto nel periodo estivo sulle 24 ore, mentre diversi reparti verranno riattivati”.

“Tutto questo contribuirà a ridare all'ospedale di Albenga un ruolo centrale nel panorama sanitario locale – prosegue Podio - e a potenziare i servizi per i cittadini, che potranno continuare a fare affidamento su una struttura il cui controllo sulla qualità dell'assistenza rimarrà fermamente nelle mani del pubblico”.

“Nonostante le continue ombre gettate su questa operazione – spiega Podio - da parte di chi ha trascorso anni a fare propaganda senza portare a casa risultati concreti, oggi ci avviamo con ottimismo verso una nuova fase, che porterà i servizi privati a sommarsi a quelli pubblici già garantiti”.

“Considerando le attuali difficoltà del sistema sanitario nazionale, traguardare a questi obiettivi con pragmatismo non può che essere un bel segnale. Un ospedale che risponde alle necessità di una comunità, non rappresenta la vittoria di un partito politico su un altro, ma la vittoria del territorio e dei suoi cittadini. Al termine di questo percorso l’ospedale di Albenga tornerà alla sua piena funzionalità nell’ambito di un controllo pubblico”.

Il candidato sindaco conclude esprimendo soddisfazione per il risultato raggiunto. “Un risultato che non può che essere accolto positivamente – dichiara - perché contribuisce al potenziamento di una sanità territoriale di altissima professionalità, dove possiamo vantare eccellenze riconosciute in tutto il Paese. Seguirò con attenzione l’esito del bando, fiducioso che il processo possa concludersi in tempi brevi ”.