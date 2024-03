L'Asl2 assume 15 operatori sociosanitari a tempo indeterminato, cinque hanno già un contratto in scadenza

La carenza di operatori sociosanitari negli ospedali Asl2 si fa sentire pesantemente. Per questo l'azienda sanitaria ha deciso di fare 15 assunzioni di Oss a tempo indeterminato e di prorogare fino alla fine di giugno i 15 contratti a tempo in essere e che scadevano a fine marzo.

Cinque di questi, però, hanno in essere il contratto a tempo determinato che si chiuderà per la firma di quello a tempo indeterminato. Di fatto, quindi sono 10 i nuovi operatori che entrano in azienda, con le organizzazioni sindacali che premono per avere più assunzioni, anche in considerazione del fatto che delle assunzioni di infermieri previste non tutte potrebbero essere fatte perché non si trova sufficiente personale.

Nell'incontro con l'azienda di giovedì scorso i rappresentanti delle organizzazioni sindacali hanno chiesto nuove assunzioni di operatori sociosanitari, ritenute necessarie per affrontare l'estate, in genere caratterizzata da carichi di lavoro più pesanti rispetto agli altri periodi dell'anno, in parte per le ferie e in parte per incremento della richiesta di prestazioni sanitarie e degli accessi agli ospedali del territorio legati al flusso turistico.

Secondo le rappresentanze sindacali mancherebbero 50 operatori sociosanitari rispetto a quelli che sarebbero necessari.