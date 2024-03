Carcare consegna le "Chiavi della Città" ad Annalisa, regina indiscussa del pop italiano. Si tratta di un riconoscimento prestigioso istituito lo scorso dicembre dall'amministrazione Mirri con l'obiettivo di celebrare l'eccellenza e l'impegno di coloro che si sono distinti a livello nazionale o internazionale, contribuendo al prestigio della nostra comunità.

Nata a Savona ma legata indissolubilmente alle radici di Carcare, Annalisa ha mosso i suoi primi passi nel mondo della musica fin dall'infanzia. Il suo percorso, segnato dalla passione per la musica e dalla determinazione, l'ha portata a brillare su palcoscenici nazionali e internazionali.

Il suo legame con Carcare è profondo: qui ha trascorso gli anni della sua formazione, frequentando le scuole locali fino al diploma al Liceo Calasanzio. È stato qui che ha coltivato il suo talento musicale, affiancando lo studio della fisica, che ha coronato con una laurea presso l'Università degli Studi di Torino.

La sua carriera musicale è stata una costante ascesa, con Annalisa che ha saputo conquistare il pubblico con la sua voce unica e le sue canzoni toccanti. Dai primi passi nel mondo della musica da giovane, fino alle vette delle classifiche nazionali e internazionali, il suo percorso è stato caratterizzato da successi straordinari.

Diventata nota come cantante solista nel 2011, partecipando alla decima edizione del talent show "Amici di Maria De Filippi", Annalisa si classificò seconda e ottenne il Premio della critica, vinto anche l'anno successivo ad "Amici Big". In seguito, ha preso parte più volte al Festival di Sanremo, debuttando nel 2013 con "Scintille" e ottenendo il terzo posto in due occasioni: nel 2018 con "Il mondo prima di te" e nel 2024 con "Sinceramente".

Nella sua carriera, ha venduto oltre tre milioni di copie dei suoi dischi in Italia, diventando l'artista nostrana con il maggior numero di copie vendute. Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, inclusi un MTV Europe Music Award, cinque Music Awards, un Premio Lunezia, due volte il premio Videoclip Italiano, due Velvet Awards e un premio Mia Martini nel 2014. Ha vinto anche l'International Song Contest: The Global Sound nel 2013 e l'OGAE Second Chance nel 2018, rappresentando l'Italia. È stata selezionata per rappresentare l'Italia agli MTV Italia Awards 2013 e all'OGAE Song Contest 2013. Nel 2023 è stata inclusa dalla rivista Forbes tra le cento donne di successo in Italia.