La neve imbianca l'entroterra anche al Melogno: chiusi i sentieri su Calice Ligure

La pioggia sulla costa e nel primo entroterra, la neve salendo invece verso il colle del Melogno, anche intorno ai 700 metri. Così si è svegliato stamani il Finalese in questa settimana dove la region "capitale dell'outdoor" contava sul bel tempo per poter sfruttare il ponte pasquale.

E invece, almeno per oggi, i bikers giunti in zona dovranno attendere per sfogare la propria passione. Già, perché le condizioni meteo impongono la chiusura dei sentieri per tutela degli stessi e non solo. Tra quelli decisamente più coinvolto dal maltempo vi sono i percorsi che ricadono tra Rialto e Calice Ligure.