Università di Genova, gli studenti protestano contro gli accordi con Israele e insultano il Rettore: "Mostro, genocida e assassino"

Questa mattina, all'ateneo di Genova, gli studenti hanno protestato contro la partecipazione dell'Università a bando ministeriali e accordi con istituzioni israeliane e aziende belliche.

Collettivi come Cambiare Rotta hanno manifestato durante il senato accademico, esponendo striscioni e urlando slogan contro la presenza della NATO nell'università.

La tensione è salita quando alcuni studenti hanno fatto irruzione nell'ufficio del Rettore, il savonese Federico Delfino. Dopo avergli presentato i motivi della loro protesta, e non avendo ottenuto le risposte attese, hanno iniziato a rivolgergli insulti, tra cui "mostro, genocida e assassino". La protesta è stata presidiata dalla digos.

“A nome della Giunta e di tutta la Regione desidero esprimere la mia solidarietà al Rettore dell’Università di Genova Federico Delfino, che è stato fatto oggetto di insulti e attacchi inqualificabili nel corso della protesta di questa mattina in via Balbi. Si tratta di parole inqualificabili e inaccettabili, cariche di violenza: la protesta non deve mai degenerare negli insulti e nelle aggressioni verbali”, commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

“Mantenere le relazioni culturali con Israele costituisce uno strumento fondamentale per traguardare la pace, che dev'essere l'obiettivo comune da perseguire”, conclude Toti.

"Solidarietà al rettore dell'Università di Genova, professor Federico Delfino, in seguito alle minacce e agli insulti ricevuti. Riteniamo inaccettabile qualsiasi forma di intimidazione e di violenza verbale o fisica, un atto grave che colpisce l'intera comunità. Le università sono luoghi di confronto aperto e democratico, dove le diverse idee e opinioni devono essere liberamente espresse e discusse. Le ingiurie e le intimidazioni non possono trovare spazio in tali contesti, i violenti devono essere allontanati dalle aule. Invitiamo tutte le persone di buona volontà a condannare questo atto vile e a stringersi attorno all'Università di Genova", aggiunge il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi.