Acquista su Nespresso a prezzi stracciati con il codice sconto esclusivo di 20 euro

Nespresso è un brand di origine svizzera che produce capsule e macchine per il caffè. La gamma di prodotti è davvero vasta e mira a soddisfare i gusti di tutti i consumatori. Troverai sicuramente il prodotto che fa per te: dai tradizionali caffè normali e decaffeinati a quelli con intensità e aromi più particolari, come le capsule al cioccolato o al caramello. Inoltre, Nespresso propone un'ampia scelta di cialde ispirate ai gusti tipici di alcuni paesi del mondo, come Nicaragua e Indonesia, o quelle che celebrano delle città italiane, tra cui Napoli, Roma o Venezia.

Nespresso è sinonimo di ottima qualità e prezzi convenienti. Oltre alle capsule di caffè, nel sito web troverai anche svariati tipi di macchine: scegli tra la gamma Vertuo o Original e acquista la macchina più adatta alle tue esigenze. Per chi vuole risparmiare senza però rinunciare ad un ottimo prodotto, Nespresso mette anche a disposizione delle macchine ricondizionate, ovvero macchine giù utilizzate ma rimesse a punto come nuove. Scopri infine la vasta selezione di accessori, come portacapsule, montalatte o tazze, e di sfiziosi dolcetti, tra cui amaretti, cantucci e cioccolatini.

Per te uno sconto di 20 euro con il codice sconto esclusivo di Discoup

Se sei alla ricerca di un metodo semplice ed efficace per risparmiare sul tuo prossimo ordine Nespresso, sei nel posto giusto. Infatti, grazie all'esclusivo codice sconto Nespresso fornito da Discoup, potrai risparmiare sul tuo prossimo ordine online. Lo sconto ti permette di ottenere un risparmio di ben 20 euro, valido su una spesa di almeno 100 euro; ricorda però che il coupon non è cumulabile con altre offerte o promozioni in corso nel sito.

Per usufruire dello sconto ti basterà aggiungere al carrello tutti i prodotti che desideri acquistare e applicare poi il codice sconto nella pagina finale di riepilogo. Preleva il tuo coupon univoco e personale dal sito di Discoup: cerca la pagina dedicata a Nespresso e, una volta trovato il codice sconto esclusivo, clicca su “Scopri il codice” per copiarlo e verificarne tutte le condizioni. Assicurati di copiare correttamente la stringa alfanumerica; incollala infine nell’apposito box che troverai nel tuo carrello e attendi qualche secondo per vedere scendere il totale del tuo ordine. Procedi con il pagamento e conferma l'ordine: in questo modo, riceverai a casa le capsule di caffè o la tua nuova macchina con un risparmio di 20 euro. Non aspettare, approfittane ora!

Ecco le migliori offerte del momento di Nespresso

Il codice sconto esclusivo di Discoup non è però l'unico modo per risparmiare sul tuo prossimo ordine Nespresso. Infatti, sul sito sono disponibili altre offerte e promozioni di cui puoi usufruire.

Prima fra tutte c'è la possibilità di risparmiare sull'acquisto di una macchina per il caffè. Se la sogni da tempo ma ancora non sei riuscito a scegliere, prova a consultare le macchine ricondizionate proposte. Questi prodotti sono accuratamente controllati da esperti Nespresso per soddisfare gli stessi standard delle macchine nuove. Oltre al risparmio, avrai anche l'opportunità di fare un gesto per l'ambiente, prolungando l'utilizzo di una macchina già esistente.

Se invece vuoi acquistare le tue capsule preferite e risparmiare, opta per i piani Easy. I vantaggi di questi abbonamenti possono variare a seconda che tu possieda o no una macchina Nespresso. Tra i principali benefici ci sono la consegna gratuita e un credito mensile cumulabile. In alternativa, puoi usufruire di sconti per acquistare una macchina da caffè a fronte dell'acquisto di un certo numero di capsule.

Sconti e vantaggi con il programma fedeltà: scopri Nespresso&More

Per premiare i propri clienti più fedeli e permettere loro di ottenere ancora più sconti e vantaggi, Nespresso ha creato un programma fedeltà la cui registrazione è completamente gratuita. Si tratta del programma “Nespresso&More” che consente di scalare diversi livelli e ottenere un certo numero di benefici.

Il programma fedeltà si divide in tre diversi livelli. “Connoisseur” è il primo livello e lo si ottiene dopo il primo ordine effettuato su Nespresso. Puoi beneficiare della consegna gratuita, partecipare ad una mastercalss di caffè e ricevere un kit decalcificante a solo 1 euro applicando a carrello il codice sconto “DK_LOVER”. Questi vantaggi sono validi anche per coloro che raggiungono i due livelli successivi ovvero “Expert” e “Ambassador”. Sei un cliente “Expert” dopo 5 anni trascorsi insieme a Nespresso oppure acquistando tra 1.000 e 1.500 capsule in un anno. Questo livello ti permetterà di godere di uno sconto esclusivo sugli accessori e dell’assistenza premium qualora ne avessi bisogno. Infine, se sei un assiduo cliente Nespresso e acquisti da almeno 10 anni, raggiungerai il livello “Ambassador” e, oltre ai benefici sopra elencati, avrai accesso a vendite private ed esperienze esclusive.

Qualunque sia il tuo livello nel programma fedeltà, assicurati di iscriverti al sito web di Nespresso per non perdere nessuna offerta e codice sconto attivi al momento. Comunica la tua mail e riceverai periodicamente tutte le novità e le promozioni disponibili. Scarica infine l’APP di Nespresso per un’esperienza di acquisto ancora più smart.