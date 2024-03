Albenga, conferenza “Il pavimento pelvico: come rieducarlo e rivitalizzarlo a ogni età” con l’ostetrica Lorenza Vignola

“Può essere sempre primavera: il pavimento pelvico - come rieducarlo e rivitalizzarlo a ogni età” è il primo di un ciclo di eventi gratuiti organizzato da Studio Muovi la Salute di Albenga, per informare sulle cure più naturali e migliorare la qualità della vita delle persone.

La conferenza “Può essere sempre primavera: il pavimento pelvico - come rieducarlo e rivitalizzarlo a ogni età” si terrà il 27 marzo alle 18 nello Studio Muovi la salute, in via Patrioti 75, e vedrà il coinvolgimento della dottoressa Lorenza Vignola, ostetrica con pluriennale esperienza nella specifica tematica, oltre alla dottoressa Ilaria Moreno, responsabile del centro.

La dottoressa Vignola parlerà al pubblico della problematica e delle attività di rieducazione funzionale, al fine di acquisire maggiore consapevolezza e, di conseguenza, capacità di reclutare i muscoli deputati al contenimento. L’attività è particolarmente indicata in puerperio o menopausa, periodi in cui lo sforzo e le modificazioni ormonali rendono più a rischio le capacità proprie del perineo.

L’attenzione al pavimento pelvico da parte della dottoressa Moreno sarà invece rivolta all’importanza che ha per la colonna vertebrale. Un’eventuale incompetenza del pavimento pelvico, infatti, può creare un indebolimento della stabilità lombare, con conseguente aumento delle pressioni sulla colonna e l’immancabile mal di schiena.

La rieducazione e la rivitalizzazione del pavimento pelvico migliora la salute sessuale, previene l'incontinenza, cura il problema legato alle “perdite “, sostiene gli organi interni e promuove il benessere generale, contribuendo così a una migliore qualità della vita. “Si tratta di un argomento molto importante, perché la pubblicità ci induce a pensare che si può accettare il problema senza cercare di risolverlo – spiegano le dottoresse Vignola e Moreno -. La soluzione più naturale è la rieducazione del pavimento pelvico. Per questo sarà importante esserci per le donne di tutte le età. Perché può davvero essere sempre primavera”.

L’appuntamento è quindi fissato per mercoledì 27 marzo alle ore 18 presso Studio Muovi la Salute, in via Patrioti 75, ad Albenga. In tale sede, sarà possibile fare domande e interagire con le relatrici.

I posti sono limitati, è consigliabile la prenotazione al numero 0182554352 oppure via mail a studiomuovilasalute@gmail.com