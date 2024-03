Politica |

Rigassificatore, Rossetti e Carpano (Azione): "Pieno appoggio al sindaco di Savona nella prosecuzione del ricorso al Tar"

"Progetto molto impattante per i cittadini"

"Quello del rigassificatore è un progetto molto impattante soprattutto per i cittadini di Savona, che è la città più grande del comprensorio. Eppure, si è fatto in modo che il comune per una serie di questioni formali non si dovesse esprimere nel merito, escludendo la città capoluogo ed in linea d'aria più vicina all'impianto della Golar Tundra dalla Conferenza dei Servizi. Diamo quindi il pieno appoggio al sindaco Marco Russo".



Lo hanno detto il consigliere regionale di Azione Pippo Rossetti e il segretario della provincia di Savona di Azione Massimiliano Carpano, intervenuti sulla riproposizione del ricorso al Tar del Lazio da parte del Comune di Savona contro l’esclusione dalla conferenza dei servizi riguardo il progetto del rigassificatore. Inizialmente da Palazzo Sisto era partito un ricorso al Tar della Liguria, che però ha dichiarato competente il Tribunale amministrativo laziale, costringendo il comune di Savona a pagare le spese legali.



"Permane lo sconcerto di Azione - concludono - sul punto degli inutili costi dello spostamento del rigassificatore, almeno 400 milioni scaricati sui cittadini. Chi si è dichiarato contrario al mantenimento a Piombino deve spiegare perché la nave Golar Tundra si sposti, quali saranno i costi, e non fare come Toti che si aggrappa ad un vecchio compromesso politico".

Redazione

