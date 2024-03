Tavolo della Legalità della Liguria, Sonia Viale eletta nuovo componente

Il Consigliere regionale e vicecapogruppo della Lega, Sonia Viale, è stata eletta oggi componente del Tavolo della Legalità della Liguria per i gruppi consiliari di maggioranza.

Viale vanta una grande esperienza in materia essendo stata già Segretario di Presidenza della Commissione bicamerale antimafia nella XII legislatura - Camera dei deputati, Capo segreteria del Ministro dell’interno dal 2008 al 2010, ruolo per il quale ha seguito la predisposizione del pacchetto antimafia trasformato poi in legge dello Stato e della redazione del testo unico delle leggi antimafia.

“Sono contenta di proseguire il percorso nel Tavolo della Legalità già cominciato nel precedente mandato - dice l'ex vicepresidente regionale - Si tratta di una tematica che conosco molto bene e che ho avuto modo di seguire durante tutta la mia vita politica. Darò massima disponibilità all’assessore Alessio Piana, che presiede il Tavolo, per collaborare anche assieme agli eletti di maggioranza e opposizione per l’obiettivo comune di sostenere il contrasto alla criminalità e promuovere la legalità”.