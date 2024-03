Granfondo Valtidone: vincono Alberto Nardin e Roberta Bussone, nella mediofondo successo per Francesco Di Bratto ed Emilie Bottini, FOTO

Granfondo Valtidone: vincono Alberto Nardin e Roberta Bussone, nella mediofondo successo per Francesco Di Bratto ed Emilie Bottini

Buona la prima e soddisfazione generale per una manifestazione in crescita; la Granfondo Valtidone, prima prova del prestigioso e storico circuito Coppa Piemonte Drali 2024 .

In un 24 marzo da incorniciare, come ha dichiarato il Presidente di Coppa Piemonte, Renato Angioi, un clima di soddisfazione generale da parte degli atleti e degli organizzatori.

Anche l'Amministrazione Comunale, per voce del Sindaco Gianpaolo Fornasari, ha promosso a pieni voti la manifestazione indicando la granfondo come strumento di marketing territoriale, ideale per visitare luoghi turistici e apprezzarne la bellezza.

Nell'accogliente borgo piacentino, lo staff dell' ASD Sant'Angelo Edilferramenta e Pedale Santangiolino, si sono impegnati per allestire una logistica che ha permesso di espletare tutte le operazioni di iscrizione, partenza e arrivo con il massimo della comodità e soggiornare in un luogo bellissimo.

Atleti provenienti anche da Svizzera, Lussemburgo, Liechtenstein e Francia e da varie regioni italiane tra cui Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Liguria, Veneto, Toscana, Trentino, Valle D'Aosta, Sicilia.

La Gara

Bellissima giornata senza una nuvola e dalla temperatura ideale, di quelle che si presentano raramente, ha fatto da cornice ad un serpentone composto da oltre 1.000 partenti, alle 9,30 precise dal centro sportivo. Partenza con brivido a pochi metri per un'auto che non rispettava le indicazioni del personale di servizio e subito divisione dei percorsi dopo 500 metri. Prima caduta al quarto chilometro per fortuna senza conseguenze. Primo rilevamento cronometrico sul percorso lungo Cà della Pietra, posto a 13 chilometri dopo la partenza, con il primo passaggio sul tappeto di Andrea Bais (asd Garda Scott) seguito da Michele Negri (asd Team Mp Filtri) e Luca Chiesa (asd Programma Auto) e poi dal gruppo compatto di inseguitori.

Secondo rilevamento nel comune di Travo, a 64 chilometri, con Andrea Miotto(Team Da Tor Isb) che conduceva su PaoloCastelnovo(Asd Team Mp Filtri) e Patrick Facchin (Team Sildom GArda).

Rilevamento cronometrico anche per la mediofondo a Travo, con un terzetto capitanato da Edoardo Pizzoli (Team Drali), seguito da Matteo Bertani (Team DE Rosa Santini) e Alessandro Speroni (Asnaghi Cucine).

I risultati

Molto bello e caratteristico e in salita leggera, l'arrivo nella piazza principale di Pianello Valtidone: nella Granfondo , per la maschile, vittoria di Alberto Nardin (Team Bike Pancalieri) seguito da Paolo Castelnovo (asd Team Mp Filtri) e terzo Andrea Miotto (Team da Tor ISB).

Nella femminile, vittoria Roberta Bussone (asd Rodman Team) che si è impostata su Giulia Portaluri (Team De Rosa Santini) e terza Valeria Zecchettin (ucI Induno Olona Raffaele Bruno Luigi Ganna asd).

Nella Mediofondo vittoria per Francesco Di Bratto (Team bcp Bike asd) seguito, al secondo posto, da Luca Boschini (tct) e terzo Andrea Mariani (Team Da Tor /isb).

Nella femminile, conquista il podio Emile Bottini (asd Team MP Filtri) seguita da Giulia Soffiati (Tabros Cycling club)e terza Carlotta Uber ( Garda Scott Matergia).

Per le società, ottimo inizio per l'ASD Rodman Team che piazza il primo risultato vincente nella stagione 2024 della Coppa Piemonte, seguito da Asd Programma Auto e terza Pedale Godiaschese.

Primi verdetti e assegnazione delle maglie per i leader di Coppa Piemonte dopo la prima prova:

Conduttori Granfondo: Giulia Portaluri, Roberta Bussone, Giuseppina Tamara Rollini, Stefano Prandi, Lorenzo Ferrari, Luca Passarotto, Edoardo Mighali, Francesco Grillo, Massimo Grappeja, Giovanni, Mastrovito, Fabio Oliveri, Alain Seletto.

Leader Mediofondo: Emilie Bottini, Carmen Selene Crespi, Olga Cappiello, Paolo Calabria, Marcello Guarneri, Luca Boschini, Andrea Mariani, Antonio Spiezia, Luciano Bergia, Ivano Soletti, Maurizio Fornara, Filippo Vezzali.

Premio finale per tutti i partecipanti, un ricco pasta party, con acqua, ravioli al burro, polpette di carne al sugo, contorno verdura, dolce e acqua.

Prossimo appuntamento a Casteggio (Pv) per la seconda prova del circuito Coppa Piemonte Drali, la Granfondo di Casteggio che si terrà il 14 aprile in provincia di Pavia.

Per info e iscrizioni www.circuitocoppapiemonte.it