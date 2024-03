Treni del mare, da Pasqua collegamenti massicci con Piemonte e Lombardia per il Ponente ligure

“A partire da Pasqua il Ponente della Liguria avrà collegamenti massicci con il Piemonte e anche diversi collegamenti diretti dalla Lombardia”​. Lo afferma l'assessore regionale ai Trasporti Augusto Sartori.



“Per quel che riguarda i treni 'Ponente Line', programmati da Trenitalia con la Regione Piemonte tra Torino, Savona, Albenga e Imperia, saranno 18 come da diversi anni a questa parte – ​p​rosegue Sartori - La novità di quest'anno sono due treni in più per il 24 giugno​, tra Torino e Imperia​, in occasione di San Giovanni, festa patronale nel capoluogo piemontese. A questi 18 collegamenti vanno anche sommati i 18 treni già esistenti tra Torino e Savona, di cui 6 proseguono fino a Ventimiglia fermando in tutte le località. Ringrazio la Regione Piemonte per la consueta attenzione rivolta al Ponente della Liguria, storicamente territorio preferito dai piemontesi come meta per le loro vacanze”.



”La già ricca offerta verso il Ponente della Liguria – aggiunge l'assessore - viene implementata con il servizio di tre coppie di treni con partenza da Milano Porta Garibaldi, Gallarate e Bergamo e destinazione Taggia e Ventimiglia reso possibile grazie alla collaborazione tra Regione Liguria, Regione Lombardia, Trenitalia e Trenord”.