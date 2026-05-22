Meteo, weekend decisamente estivo

Un vasto anticiclone molto esteso ed intenso si sta formando sull'Europa centrale in questi giorni. Esso ci porterà bel tempo e temperature decisamente oltre le medie del periodo, anticipando di fatto l'estate meteorologica. Durerà almeno una settimana, con alta probabilità di estendersi anche oltre.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi venerdì 22 a domenica 24 maggio

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per lo più per velature, anche se l'aria non sarà sempre limpida a causa dell'aumento dell'umidità nei bassi strati. Al pomeriggio qualche rovescio o debole temporale sarà possibile sui confini alpini occidentali, ma in spostamento verso la Francia a causa di correnti nordorientali in quota.

Temperature ben oltre le medie del periodo, con massime che domenica toccheranno i 30/32 °C sulle pianure, destinate ad aumentare ancora. Sulle coste liguri saranno piuttosto contenute grazie al mare ancora fresco. Minime anche in forte aumento e genralmente tra i 16 e i 20 °C.

Venti generalmente assenti o deboli variabili e a regime di brezza. Questo consentirà l'accumulo di inquinanti che renderanno l'aria poco salubre.

Da lunedì 25 maggio

Non ci saranno grosse variazioni almeno fino a giovedì, mantenendo condizioni prettamente estive. Anzi le temperature continueranno a salire, con le massime che potranno raggiungere i 34/35 °C per quella che si presenta come una vera e propria ondata di calore, con afa in aumento e condizioni di disagio da caldo.

Previsioni stagionali

https://www.datameteo.com/meteo/680-Stagionali_Maggio_2026.html

Previsione rischio grandine e dati grandinate

https://www.datameteo.com/meteo/previsione-grandine.html

Con i-Gate segui le spettacolari immagini in diretta live da Sant'Anna di Vinadio, Castelmagno, Pietraporzio, Busca, Grinzane Cavour, etc. qui https://www.i-gate.it/streaming.php#live-streaming

Cuneo

www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona.