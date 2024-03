Arredare il giardino o lo spazio esterno con stile

Avere la possibilità di organizzare uno spazio esterno significa poter godere del relax soprattutto nelle stagioni e nei giorni più miti.

Che si tratti di un balcone o di un giardino, non si deve solo pensare al fattore estetico di piante e sedute, ma occorre anche tenere in ordine. Una volta scelto lo stile di arredo, si possono aggiungere mobiletti da esterno, armadi e persino casette per gli attrezzi.

Mobiletti e casette

I mobiletti sono un complemento di arredo che può rifinire con stile anche un bel balcone. Qualunque sia la grandezza desiderata, di norma sono realizzati con resine e altri materiali impermeabili: possono così risultare resistenti all'umidità e alle intemperie.

Un discorso diverso è quello delle casette in legno da giardino, estremamente decorative e pratiche per contenere non solo scope e rastrelli, ma anche soffiatori e tosaerba.

Un armadio ampio e dotato anche di ripiani si può collocare in un giardino piccolo per riempire un angolo, ma una casetta in legno trattato è un vero e proprio ambiente aggiuntivo, molto più di un ripostiglio. In questo caso, l'aggiunta di porte decorate e finestre dona un tocco rustico unico nel suo genere: basta scegliere la tipologia di tetto, spiovente o meno, perché possano defluire pioggia o neve. Si può anche decidere di dotare queste casette di pavimento interno o lasciare l'erba del giardino come base naturale.

Tavolini, sedie e tanto altro

Ovviamente, sia su una bella terrazza ampia che in un giardino, collocare tavoli e sedie consente di mangiare fuori casa... nel comfort di un proprio ambiente. Per avere una copertura anche se piove, inoltre, ci sono tettoie o gazebo sotto cui ripararsi, senza rinunciare all'outdoor.

I materiali più utilizzati per i mobili da giardino sono il legno o il rattan, ma anche il moderno e versatile policarbonato. Molto in voga sono anche i cuscini, che ricreano l'effetto "salotto" anche in mezzo al verde o ai fiori.

Vi sono elementi decorativi che impreziosiscono la terrazza così come il giardino. Tuttavia, come avviene in casa, non bisogna mai esagerare con gli arredi e occorre adeguarli allo spazio disponibile: se già è presente una casetta in legno e il giardino occupa un'area ridotta, meglio limitarsi a un tavolo piccolo e poche sedie.

Illuminazione da giardino: quale scegliere?

Dei faretti da muro possono essere perfetti sia per un balcone che per l'entrata di una casa con giardino. Ma ci si può anche orientare su lanterne da soffitto o lampade da terra: ne esistono davvero di tutti i tipi e di ogni dimensione.

Alcune lanterne creano un'atmosfera quasi magica con il rivestimento in rattan come quello delle sedie, mentre altre lampade richiamano alla natura (forme di animali o piante).

Se ci si trova in giardino e c'è un vialetto di accesso, una fila di luci da terra può accompagnare il rientro in sicurezza; mentre su un balcone, una luce mirata è utile se si vogliono innaffiare le piante dopo il tramonto.

L'utilizzo di luci a LED, infine, è sempre consigliato anche all'esterno per una questione di performance e di risparmio energetico.