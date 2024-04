Cremazione, una pratica sempre più diffusa

La richiesta di cremazione è in forte aumento, non solo in Italia ma anche nel resto del mondo. Sono sempre di più infatti coloro che, dopo essere stati colpiti da un lutto, decidono di ricorrere a questa pratica che, fino a un decennio fa, non era così richiesta. Ecco allora che molte agenzie funebri si sono negli anni attrezzate per fornire alla clientela un servizio di cremazione puntuale e serio. Tra queste c’è Exequia, agenzia funebre di Roma, che mette in campo tutta la sua esperienza per assicurare un eccellente servizio perché si avvale dei forni crematori più all’avanguardia e affidabili presenti sul territorio di Roma e del centro Italia. Grazie a uno speciale brevetto, Exequia sarà in grado di rilasciare una certificazione al termine della cremazione per rassicurare i clienti sullo svolgimento corretto dell’intero processo. Il sistema usato da Exequia per la cremazione consiste nell’inserimento, all’interno della cassa funebre, prima che questa venga sigillata, una targhetta numerata interamente composta di metallo ignifugo, corrispondente al defunto, con tutti i suoi dati. Al termine del processo di cremazione la targhetta verrà riconsegnata ai parenti insieme alle ceneri del defunto in modo da dare la possibilità di verificare la corrispondenza con la copia in loro possesso.

Costi cremazione Roma: cosa sapere

Quando si parla di costi di cremazione a Roma e in generale in tutta Italia, non si ha la possibilità di accedere a un. Ogni città ha dei costi diversi di cremazione e ogni agenzia può modificare il prezzo di questa pratica, a seconda dei servizi che offre al cliente. La cosa migliore da fare per conoscere iallora, è rivolgersi all’agenzia funebre di riferimento. Noi di Exequia saremo pronti a rispondere a ogni domanda per fare in modo che ogni persona abbia la possibilità di salutare il proprio caro nel modo più consono. Le ceneri del defunto, una volta recuperate, potranno essere raccolte in un’urna oppure disperse in un luogo di preferenza; il nostro staff accompagnerà i clienti passo dopo passo. Nel caso di volontà di disperdere le ceneri in mare, Exequia, agenzia di pompe funebri a Roma, metterà a disposizione skipper preparati ed una cospicua scelta tra imbarcazioni a vela e a motore per progettare escursioni di breve durata per un massimo di 48 ore.