Elegante, casual o sporty chic: qualunque sia il tuo look, le sneakers sono sempre la scelta giusta

Il mondo della moda si evolve in continuazione, e i designer sono pronti a stravolgere le regole da loro stessi imposte, senza paura, ogni qualvolta si sente il bisogno di provare qualcosa di nuovo. Ma ci sono delle tendenze che nascono anche spontaneamente, e che non hanno bisogno delle passerelle per essere legittimate.

Pensiamo, ad esempio, alle sneakers abbinate ad un completo classico come giacca e cravatta oppure, addirittura, ad uno smoking. Questo è senza dubbio un accostamento che, fino a qualche anno fa, sarebbe stato considerato a dir poco bizzarro, e sicuramente improbabile.

Tuttavia, a dare il via a questa nuovo trend, ci hanno pensato alcune delle celebrities più influenti dello star system, che non hanno esitato a calcare i red carpet più importanti con indosso delle sneakers, abbinate ad un doppiopetto dal taglio sartoriale, oppure ad uno smoking strutturato, con tanto di papillon e fascia di seta in vita.

Una rivoluzione in piena regola, in grado di far comprendere a tutti gli uomini che, volendo, potevano anche "osare", e abbinare un paio di scarpe più easy e sportive ad ogni tipo di look, anche i più formali.

Le sneakers, insomma, non sono più considerate solo "scarpe da ginnastica", ma sono diventate un accessorio moda di grande tendenza, in grado di aggiungere personalità e brio ad un outfit, a prescindere dall'occasione d'uso.

Quando si parla di sneakers trendy, non si possono non citare le New Balance 574, le scarpe sportive per eccellenza, che negli ultimi anni sono diventate l'oggetto del desiderio degli uomini. Addirittura, per essere certi di avere a disposizione l'abbinamento di colori giusto, alcuni arrivano a fare la collezione di queste scarpe così particolari, che sono state declinate in ogni genere di nuance possibili.

