Settimana santa, gli oratori di Savona aprono le porte ai visitatori

Di seguito gli orari: Confraternita Santi Giovanni Battista, Giovanni Evangelista e Petronilla e Arciconfraternita Santissima Trinità (via Bartolomeo Guidobono) mercoledì e giovedì dalle 9 a mezzogiorno e dalle 15:30 alle 19, venerdì continuato dalle 9 alle 18; Cristo Risorto (via Aonzo) mercoledì, giovedì e venerdì ore 10 - 12 e 16 - 19; Santi Agostino e Monica (Chiesa Santa Lucia) e Santi Pietro e Caterina (via dei Mille) ore 16 - 18. L'Oratorio Nostra Signora di Castello in via Alessandro Manzoni resterà invece chiuso per via del restauro della scultura "La deposizione dalla croce" di Filippo Martinengo "Pastelica".