Finale, ex aree Piaggio. Il candidato sindaco Guzzi: "Subito parcheggi e spazio pubblico per eventi e manifestazioni"

"Una occasione imperdibile per far tornare a sognare la comunità finalese, un'occasione storica di rilancio della nostra località". Il giorno dopo l'assegnazione al nuovo proprietario il candidato sindaco Andrea Guzzi esprime la sua visione sulle ex aree Piaggio di Finale Ligure.



"Il nuovo sviluppo delle aree ex Piaggio dovrà puntare a soddisfare tutte le esigenze della città: nuovi spazi per i servizi (come per esempio la nuova sede del comune), aree verdi e un parco urbano, attività sportive e utilizzo pubblico dell'hangar a livello multifunzionale per eventi e grandi manifestazioni, nuovi parcheggi, destinazioni urbanistiche che creino lavoro e una struttura ricettiva di elevata qualità. Tutto all'insegna delle energie rinnovabili e con interventi di riciclo delle acque, tema molto attuale e da considerare in prospettiva ,in ogni intervento pubblico, in modo responsabile. Lo schema dovrà rispondere alle ultime indicazioni votate in Consiglio comunale all’unanimità dei presenti lo scorso settembre.".



"Tra le iniziative immediate attivare fin da subito una sinergia con la pubblica amministrazione per ottenere la disponibilità delle aree sotto l’Aurelia già per l’imminente stagione estiva nelle quali, durante il periodo dello sviluppo progettuale della riqualificazione urbana, si possano creare parcheggi per residenti e turisti e uno spazio dove eventualmente pensare a concentrare e organizzare eventi/manifestazioni (o essere aree pertinenziali a grandi eventi)".



"Il Comune dovrà essere parte attiva e propositiva a questo nuovo sviluppo e vero protagonista di una ristrutturazione strategica per il futuro di Finale Ligure. Occorre, quindi, ragionare con il nuovo operatore privato a eventuali cessioni di porzioni di area dove sviluppare destinazioni interamente pubbliche".



"Nell'ambito, poi, delle necessarie lavorazioni di messa in sicurezza, è indispensabile gestire il progetto di adeguamento idraulico sulla sponda destra delle aree, salvaguardando la sponda sinistra e tutto l’abitato di Marina", conclude Guzzi.