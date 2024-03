Occupazione, Branca: "Un lavoro sempre più precario e sottopagato toglie dignità e tutele alle persone"

A pochi giorni dalla pubblicazione dei dati Istat sull'occupazione in Liguria, Sinistra Italiana e Verdi hanno affrontato proprio le tematiche del lavoro nel convegno "Realtà produttiva di oggi e prospettive future", nei giorni scorsi a Genova, con il Senatore Tino Magni, le testimonianza di tre lavoratori Sonia Testa, Massimilano Milone e Mirco Gaggero. I temi affrontati sono stati: “Deindustrializzazione e povertà” con Antonio Caminito, “Il lavoro precario” con Alfredo Pongilione, “Il lavoro povero” con Massimo Filippini,” Lavoro e sicurezza” con Federico Pezzoli. L'incontro, preceduto dai saluti di Luigi Fasce di Europa Verde e l'introduzione di Gabriella Branca, presidente dell'Assemblea nazionale di Sinistra Italiana, è stato moderato da Lorena Lucattini (Sinistra Italiana Genova).

Secondo l'Istat, nel 2023 gli occupati in Liguria sono cresciuti del 2,7% rispetto al 2022 (in crescita anche sul territorio nazionale). Il tema, però è quale tipo di occupazione, perché a crescere è proprio il lavoro definito "povero" e precario come hanno denunciato le organizzazioni sindacali e i partiti di centrosinistra.

"Abbiamo fatto alcuni appuntamenti a livello generale - spiega Gabriella Branca - con la Federazione di Genova e in collaborazione anche con diversi partiti politici, Pd, del Movimento 5 Stelle, Europa Verde e Camera del lavoro di Genova. Nell'ultimo incontro, la prima parte è stata dedicata alle analisi di quelle che sono le tematiche principali del lavoro, attraverso alcuni rappresentanti dei sindacati e testimonianze di persone che hanno raccontato la loro esperienza in categorie diverse".

Il quadro che ne è emerso è caratterizzato da una manifattura che regge ma sempre più debole e un lavoro che è povero e mal pagato, con le prevedibile ricaduta sulle diseguaglianze sociali. "Riteniamo che quello del lavoro sia un tema essenziale - prosegue Branca - Soprattutto in un momento come questo in cui tutti i diritti fondamentali sono sotto scacco. Il diritto al lavoro è uno dei fondamenti della nostra Carta costituzionale perché afferisce alla dignità delle persone. L'abolizione dell'Articolo 18 ha sicuramente tolto una fetta enorme da questo punto di vista; il lavoratore è più debole, può essere schiacciato e ricattato e non ha le tutele che poteva avere prima. In più abbiamo un lavoro sempre più precario e sottopagato, con dati confermati dall'Istat sulla povertà delle persone usciti recentemente. Mancano politiche sull'occupazione e per quelle persone che escono dal mondo del lavoro".

Insomma i dati Istat vanno letti con la chiave non solo della quantità delle unità lavorative ma anche della qualità degli impieghi e della natura dei contratti

"Il dato reale Istat - aggiunge Branca - riguarda in realtà occupati in lavori part time o a tempo determinato, e da questo punto di vista non c'è una visione completamente serena. A livello più generale non si è stati in grado di gestire temi come la globalizzazione e la digitalizzazione e andiamo incontro ai nuovi fenomeni senza aver pensato a questa fase. Chiudiamo le grandi aziende come l'Ilva ma non abbiamo pensato di costituire qualcos'altro".