Albenga, processione e Messa del Crisma presieduta dal Vescovo Guglielmo Borghetti (FOTO)

Questa mattina, in un'atmosfera di profonda devozione, si è tenuta la Messa del Crisma nella diocesi di Albenga-Imperia. L'evento, presieduto dal Vescovo Guglielmo Borghetti e concelebrato da tutti i presbiteri della comunità ecclesiale, ha rappresentato un momento di comunione e rinnovamento delle promesse sacerdotali.

La solenne processione d'ingresso ha preso il via dalla storica chiesa di Santa Maria in Fontibus alle 9.30, con i presbiteri che si sono mossi con solennità e umiltà, simboleggiando l'unità e la fraternità che caratterizzano il corpo sacerdotale della diocesi.

Durante la celebrazione nella cattedrale di San Michele, sono stati benedetti gli oli santi. Un momento commovente è stato dedicato al ricordo degli anniversari di ordinazione dei presbiteri.

In particolare, sono stati celebrati il 60° anniversario di monsignor Angelo De Canis, così come il 40° anniversario di don Teodolindo Antinori, don Armando Nania, don Giuseppe Cressano, e il 25° anniversario di ordinazione di fra Hugo Gonzalo Cateriano Villasante o.f.m. cap., don Marco Cuneo, don Giancarlo Cuneo, don Luciano Massaferro e don Davide Redaelli. Un momento speciale è stato riservato per commemorare il 25° anniversario di diaconato del diacono permanente Andreino Giroldo.

Nel corso della funzione, sono stati ricordati anche i presbiteri che ci hanno lasciato nell'ultimo anno. Al termine della Messa, sacerdoti e diaconi si sono riuniti nella parrocchia del Sacro Cuore per un pranzo comunitario.