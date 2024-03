Albenga, i lavoratori della clinica San Michele preoccupati: “80 famiglie rischiano il posto”

I lavoratori e i collaboratori della Clinica San Michele di Albenga sono fortemente preoccupati per la notizia riguardante il partenariato pubblico-privato dell’ospedale Santa Maria di Misericordia. Nello specifico, il progetto prevedrebbe l’inserimento di 60 posti letto per la riabilitazione funzionale, attività già svolta della San Michele da decenni.

“ Abbiamo chiesto un appuntamento sia al sindaco di Albenga che al prefetto di Savona per andare a fondo e capire cosa succederà a 80 famiglie del territorio, dal momento che, da quanto trapelato, il progetto prevede l’assegnazione ai nuovi gestori di 60 posti di riabilitazione funzionale - spiega Laura Vaccarezza, che si fa interprete delle preoccupazioni di molti lavoratori e collaboratori della Clinica San Michele - . Il timore fondato è che vengano sottratti alla nostra struttura, che è presente sul territorio da 60 anni ”.

Sono circa 80 complessivamente i lavoratori e le lavoratrici presso la San Michele attanagliati dai dubbi e dagli interrogativi di questa operazione. “L’ospedale viene dato ai privati, che è dei cittadini, costruito con dei lasciti di albenganesi. Ci sono altre specialità che potrebbero essere incluse e che mancano, perché proprio la riabilitazione? Non pensiamo ci sia una tale necessità di letti per la riabilitazione da fare un doppione”. Secondo i lavoratori, le risorse dovrebbero essere impiegate in attività quali un pronto soccorso aperto 24h/24 o altri settori totalmente mancanti, infatti.