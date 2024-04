Albenga, i lavoratori della clinica San Michele ricevuti dal sindaco: "Ci accompagnerà in Prefettura in caso di convocazione"

Una delegazione dei lavoratori della San Michele della Clinica San Michele di Albenga, fortemente preoccupati per la notizia riguardante il partenariato pubblico-privato dell’ospedale Santa Maria di Misericordia, nella giornata di ieri è stata ricevuta dal sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis.

"Il sindaco ha manifestato solidarietà per noi lavoratori e ha comunicato che ci accompagnerà in Prefettura in caso di convocazione - ha spiegato Laura Vaccarezza, interprete delle preoccupazioni di molti lavoratori e collaboratori della Clinica - Abbiamo saputo che la Società Enne srl, gestore della Clinica San Michele, ha dato incarico ad un Legale per verificare il contenuto e l'andamento della procedura di affidamento dell'Ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga. Nel mentre, noi lavoratori abbiamo deciso di chiedere un incontro in Regione Liguria".

Nello specifico, il progetto di partenariato pubblico-privato dell’ospedale ingauno prevedrebbe l’inserimento di 60 posti letto per la riabilitazione funzionale, attività già svolta della San Michele da decenni: "Il timore fondato è che vengano sottratti alla nostra struttura, che è presente sul territorio da 60 anni” avevano spiegato nei giorni scorsi i lavoratori.