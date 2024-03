Laigueglia, i bambini delle scuole Badarò traslocano nell'ex Istituto delle suore di Maria Ausiliatrice

Nell’uovo di Pasqua la sorpresa più bella: una scuola dotata di tutti i servizi necessari per i bambini e per il corpo docenti. Entro mercoledì prossimo, con la fine delle vacanze pasquali, 160 bambini, 20 insegnanti e 4 collaboratori scolastici verranno accolti nell’ex plesso delle dell’Istituto delle suore di Maria Ausiliatrice in via del Carmine, poco lontano dalle Scuole Badarò. Il trasferimento dalle scuole storiche della cittadina in via del Carmine è provvisorio. In via dei Cha inizieranno a breve gli interventi di adeguamento sismico che non potevano più essere rimandati.

Spiega il sindaco Giorgio Manfredi: "Abbiamo approfittato di questi giorni di festa per svolgere al meglio le operazioni di trasferimento dal vecchio al nuovo plesso scolastico. L’edificio, sui due piani, è stato completamente ristrutturato ed è pronto ad ospitare tutte le attività scolastiche per i bambini di Laigueglia dall’Infanzia alla Secondaria. E’ motivo di orgoglio per la nostra Amministrazione aver raggiunto questo obiettivo dopo tre incontri consecutivi con i genitori alla presenza del dirigente scolastico Michele Formica. La soluzione di trasferire le scuole nell’istituto di via del Carmine è per noi la soluzione migliore per i ragazzi e anche per le loro famiglie. La nostra intenzione era quella di crea minor disagio possibile. Il percorso – continua Manfredi - è stato complesso ma siamo riusciti a mantenere tutti i bambini nella stessa struttura e soprattutto a Laigueglia, aspetto di non poca rilevanza".

La suddivisione degli spazi per l’attività didattica del plesso di via del Carmine prevede al primo piano 5 aule destinate dalla Primaria, al secondo piano 3 aule per la Secondaria di primo grado e due a quelle dell’Infanzia.