Lo youtuber Gab Morrison a Savona, gli fa da “Cicerone” il rapper Accis

“Sono Gab Morrison e sono qui con il mio amico Accis. Come stai fra?”.

Gab Morrison , “giramondo del rap” che gira appunto il mondo per conoscere i rapper locali, producendo video che mette sul suo canale yoputube (dove ha quasi 300.000 iscritti).

E così dal Senegal alla Francia, passando per il Portogallo nei giorni scorsi lo youtuber francese ha incontrato Nicolas, nome d'arte Accis, rapper savonese che si ritrova in centro con altri giovani rapper dalle scuole Colombo.

Accis racconta la sua storia, come è nata la passione per la musica rap e come lui e altri giovani artisti hanno potuto realizzarla.

“Qui siamo a Savona 1700 il cap, Mlz c'è tutta la squadra” dice Accis salutando Gab, prima di accompagnarlo in tour della città, parlando di come la vedono i giovani e raccontando che cosa rappresenta il rap per lui.

In un video girato da un giovane youtuber che parla il linguaggio dei suoi coetanei, ne esce un ritratto di una realtà della città non conosciuta da tutti, ma che illustra la vivacità e il fermento tra i giovani rapper savonesi che sognano di fare della musica un mestiere, ma in una realtà che da questo punto di vista offre poco e con il rapper più importante dei rapper liguri che si trova nel levante perché dice Accis “qui sul rap non ha mai spinto nessuno”.

Con Accis c'è Nira.

“A Savona l'unica cosa brutta – spiega Accis - a parer mio è che sono al 70%-80% anziani”.

Il tour della città è anche un racconto della realtà rapper savonese: "Noi andiamo a Milano se no registriamo sempre a casa sua che si è fatto lo studio qua. Studi ce n'è uno a 20 minuti da qua a Celle, sennò andiamo a Fossano o a Milano. Qua con la musica siamo molto chiusi perché non è ancora identificata come una cosa che può diventare un lavoro. Stiamo cercando di unire un po' Genova e Savona per avere la giusta carica e iniziare un bel percorso”.