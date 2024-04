Come rendere efficace l'insegnamento della matematica alle nuove generazioni: il 14 aprile il workshop con "DIVA al DIMA in trasferta"

Sarà la suggestiva cornice del piccolo Comune piemontese di Briga Alta, uno dei tre più piccoli del Belpaese all'interno del comprensorio del Parco naturale del Marguareis, e più precisamente nella frazione di Piaggia, a pochi passi da Monesi di Triora, ad ospitare il 14 aprile, dalle ore 14.30, il primo workshop "DIVA al DIMA in trasferta".

A organizzarlo la comunità di ricerca DIVA al DIMA, composta da insegnanti di matematica e fisica della scuola secondaria di secondo grado, insieme a ricercatori del Dipartimento di Matematica dell'Università di Genova, al cui interno si cercano di promuovere la formazione in Didattica della matematica, l'inclusione, la valutazione formativa e l'argomentazione, attraverso la riflessione sulla pratica, il confronto tra scuola e ricerca, e laboratori di co-progettazione di attività didattiche rivolte alla scuola secondaria di secondo grado.

Questo workshop è un'opportunità quindi per tutti coloro interessati a esplorare nuovi approcci nella didattica della matematica, anche se non necessariamente insegnanti. L'invito è infatti rivolto anche a semplici cittadini curiosi di capire cos'è una comunità di ricerca e cosa si fa per rendere l’insegnamento della matematica sempre più efficace per le generazioni future.

Alla fine del pomeriggio sarà offerto un buffet a cura della Pro Loco locale, mentre l'evento può vantare il patrocinio del comune di Briga Alta.