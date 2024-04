Sciopero dei portuali, il bilancio di Filt Cgil: "Adesione altissima, sia a Genova che a Savona-Vado"

“La Segreteria Filt Cgil di Savona intende ringraziare tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori che hanno aderito allo sciopero, ai presidi sui varchi portuali di Savona e Vado Ligure, e alla manifestazione Nazionale svoltasi a Genova. Allo stesso modo intendiamo ringraziare la Fiom di Genova per la solidarietà dimostrata a tutti i portuali italiani e tutte le rappresentanze che hanno supportato la lotta dei lavoratori portuali”.

Commenta così, in una nota, l'adesione nella giornata di ieri (5 aprile, ndr) il sindacato alla mobilitazione nazionale degli scali portuali marittimi che ha restituito un "risultato importante, i dati ad ora in nostro possesso parlano di un'altissima adesione fino al 100% in diversi nuclei produttivi del porto".

"Così anche a livello nazionale - aggiungono dalla segreteria Filt Cgil - una numerosa rappresentanza di portuali e camalli di Savona e Vado ha sfilato alla manifestazione nazionale da Ponte Etiopia fin sotto Palazzo San Giorgio in un corteo di 1500 lavoratrici e lavoratori".

I varchi portuali di Savona e Vado sono rimasti presidiati mentre le merci e le altre lavorazioni "si sono fermate in solidarietà".

"I porti sono il fulcro dell'economia del Paese, auspichiamo una seria riapertura della trattativa per il rinnovo del CCNL, consapevoli che è urgente recuperare il potere d'acquisto salariale eroso dall'inflazione e difendere il CCNL dei porti e la Legge 84/94 dagli appetiti delle aziende e dei grandi colossi dello shipping" concludono dal sindacato di categoria.