Incendio al quadro elettrico di un'abitazione a Valleggia: alcune utenze senza elettricità, tecnici al lavoro

Intervento di Vigili del fuoco e tecnici Enel nella mattinata odierna, intorno alle 8.30, a Valleggia, dove improvvisamente e per cause non ancora ben chiare un principio di incendio si è scatenato dal quadro elettrico di un'abitazione della frazione quilianese.

Nella palazzina, dove si trovano alcune abitazioni, si è sviluppato parecchio fumo, con alcuni residenti che hanno dovuto ricorrere ai controlli dei sanitari giunti sul posto dopo averne respirato una parte. Nessuno sarebbe però rimasto ferito o intossicato seriamente.

Per operare mettendo in sicurezza il quadro elettrico, si è dovuto procedere a sospendere temporaneamente l'erogazione della corrente in alcune utenze.