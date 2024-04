Altare, lavori ex Savam: l'obiettivo è riaprire via XXV Aprile per metà giugno

Nel recente Consiglio comunale di Altare, tenutosi venerdì scorso, si sono delineate importanti novità riguardanti i lavori di messa in sicurezza dell'ex Savam e la tanto attesa riapertura della strada.

Secondo quanto emerso durante la seduta, entro la prossima settimana dovrebbero iniziare i lavori sul forno San Rocco, con la prevista realizzazione del tetto.

Questo passo cruciale consentirà di ripristinare la viabilità lungo via XXV Aprile, con un obiettivo di riapertura fissato per la metà di giugno.

La chiusura al traffico di via XXV Aprile (e via Cesio) risale a settembre 2022. Da quel momento, il paese è stato diviso in due parti a causa di questa interruzione fondamentale.

Lo scorso dicembre sono stati avviati i lavori all'interno del sito, un passo essenziale per garantire la sicurezza degli abitanti e il ripristino della piena funzionalità della strada.