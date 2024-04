Come stabilire a quanto vendere un immobile

Mettere in vendita un immobile al giusto prezzo è un passaggio fondamentale per rendere la vendita più veloce, ricavandone, al contempo, un guadagno adeguato.

Diversamente da quanto si potrebbe pensare, svendere una casa o un appartamento, proponendoli a un prezzo più basso rispetto a quello reale, non rende più semplice trovare un acquirente. I soggetti interessati a una casa o a un appartamento come quello di cui disponete, di fronte a un prezzo eccessivamente contenuto, potrebbero infatti insospettirsi e rinunciare all’acquisto per non cadere in una truffa.

Naturalmente, anche vendere a un prezzo superiore non è una buona idea. Per non commettere errori e individuare il valore corretto è possibile seguire tre strade, le quali si completano a vicenda: consultare i dati del mercato immobiliare; effettuare una valutazione online su piattaforme come quella accessibile all’url https://realadvisor.it/it/valutazione-immobile-online-gratuita; fissare un appuntamento per una valutazione sul posto.

Di seguito andremo a scoprire in che modo, queste tre strade, consentono di individuare il prezzo migliore al quale vendere un immobile di proprietà.

Consultare i dati del mercato immobiliare

Il primo passo che è possibile compiere per farsi un’idea circa il valore della propria casa o dell’appartamento che si vuole vendere consiste nel dare un’occhiata ai dati del mercato immobiliare.

Consultare questi dati è oggi davvero semplice, in quanto vengono messi a disposizione da svariati siti web dedicati alla compravendita o alla valutazione di immobili. Per capire a quanto ammonta il valore medio dell’immobile del quale si è proprietari, non si deve fare altro che accedere a uno di questi siti, individuare la pagina dedicata ed effettuare una ricerca inserendo la località nella quale si trova.

Questi pochi passaggi consentono di farsi un’idea circa il valore medio al metro quadro di case e appartamenti situati non solo in una data città, ma, all’interno di questo, in uno specifico quartiere.

Effettuare una prima valutazione online

La consultazione dei prezzi riportati dal mercato immobiliare non è sufficiente per stabilire a quanto vendere una casa o un appartamento. Il valore reale dell’immobile potrebbe infatti essere affatto diverso, in quanto influenzato da un gran numero di fattori, a cominciare dallo stato di conservazione fino alla disposizione dei locali e alla vista di cui permette di godere. Proprio per questo motivo, è indispensabile, arrivati a questo punto, compiere un primo passo in avanti ed effettuare una valutazione online.

Generalmente gratuita, la valutazione online porta via solo pochi minuti di tempo e, grazie all’uso di sofisticati algoritmi di intelligenza artificiale, permette di ottenere un valore molto vicino a quello reale. Per effettuarla, non si deve fare altro che:

accedere alla piattaforma scelta , avendo cura di tenere a portata di mano i documenti dell’immobile;

, avendo cura di tenere a portata di mano i documenti dell’immobile; inserire tutti i dati richiesti (tipologia di immobile, indirizzo, metratura, numero di locali, anno di costruzione, anno in cui sono stati effettuati gli ultimi interventi di ristrutturazione, presenza di giardino privato e via dicendo), facendo attenzione a non commettere errori;

(tipologia di immobile, indirizzo, metratura, numero di locali, anno di costruzione, anno in cui sono stati effettuati gli ultimi interventi di ristrutturazione, presenza di giardino privato e via dicendo), facendo attenzione a non commettere errori; inviare il form.

Il sistema elaborerà in pochi istanti i dati inseriti, restituendo un valore immobiliare piuttosto realistico e inviando, alla casella di posta elettronica indicata, un report dettagliato.

Richiedere una valutazione sul posto

Sebbene la valutazione online sia oggi abbastanza accurata, vi sono ancora alcuni elementi che non è in grado di prendere in considerazione, in quanto rilevabili esclusivamente tramite sopralluogo. Per questo, terminata la valutazione online, è possibile compiere un ultimo step e fissare un appuntamento con un esperto immobiliare.

Il professionista, dopo un’attenta ispezione della casa, durante la quale avrà l’opportunità di valutare elementi aggiuntivi - la percezione dei rumori provenienti dall’esterno, lo stato dell’immobile, l’impatto dei lavori di ristrutturazione sulla vivibilità e sull’usabilità, e via dicendo -, perfezionerà la valutazione e consentirà di conoscere il prezzo migliore al quale mettere in vendita la casa. Per un migliore risultato, effettuerà anche un’analisi comparativa, prendendo in considerazione le compravendite effettuate nella medesima zona e aventi come oggetto immobili con caratteristiche simili.